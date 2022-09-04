Alev alan otomobil küle döndü 3. Sayfa Haberleri Alev alan otomobil küle döndü Şanlıurfa'da 40 dereceyi aşan sıcaklığa dayanamayarak alev alan seyir halindeki otomobil küle döndü. Alev alan otomobil küle döndü ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 40 dereceyi aşan sıcaklığa dayanamayarak alev alan seyir halindeki otomobil küle döndü. Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 30'uncu kilometresi, Suruç ilçesine bağlı Payamlı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi ile plakası henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Aracın motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören sürücü, yol kenarına park ederek diğer sürücülerden yardım istedi. Kimsenin müdahale edemediği otomobil, kısa sürede alevlere teslim oldu. Yaklaşık yarım saat yanan otomobil, küle döndü. Yangın nedeniyle kısmen kapanan yol, olay yerine giden itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ederek söndürmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin 3. Sayfa Haberler

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