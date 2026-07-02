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Eskişehir'de seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Eskişehir'de seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
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Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken alev alan otomobilin sürücüsü, aracı emniyet şeridine çekerek can kaybını önledi.

Eskişehir-Ankara karayolunda alev alan otomobilin sürücüsü, aracı emniyet şeridine çekerek muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olay, Eskişehir - Ankara karayolu üzerinde, Bölge Trafik Amirliği ekiplerinin tam karşısındaki mevkide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 38 YE 361 plakalı otomobil, seyir halindeyken hararet yapması sonucu alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. Sürücünün araçtan inmesinden kısa bir süre sonra otomobil alevlere teslim oldu.

Can kaybı yaşanmadan atlatılan olayla ilgili trafik ekiplerince inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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