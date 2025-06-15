Alev Alan Kamyon Patnos'ta Trafikte Seyir Halinde

Alev Alan Kamyon Patnos'ta Trafikte Seyir Halinde
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir kamyon, yola devam ederek vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerledi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde trafikte seyir halindeyken alev alan kamyon yola devam etti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Patnos çevre yolunda meydana geldi. Erciş istikametinde seyir halindeki bir kamyonun kasasından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Alevlere rağmen kamyonun trafikte yol alması şaşkınlıkla karşılandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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