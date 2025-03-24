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Aldatırken yakalanan koca, eşinin ailesi tarafından linç edildi

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Çin'de geçen yıl yaşanan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir olayda, aldatan bir kocanın eşinin ailesi tarafından cezalandırılma anları görüntülendi. Kocayı başka bir kadınla yatakta yakalayan eşinin aile üyeleri, aldatan koca ve birlikte olduğu kadını saldırdı. Olayın görüntüleri, sosyal medya platformu Weibo'da viral oldu ve 400 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Çin'de geçen yıl yaşanan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir olay, aldatan bir kocanın eşinin ailesi tarafından cezalandırılma anlarını gözler önüne serdi.

Olayın görüntüleri, kocayı başka bir kadınla yatakta yakalayan eşinin aile üyelerinin saldırı anını kaydediyor. YouTube'a yüklenen videoda, aldatan koca ve birlikte olduğu kadın, aniden odaya giren öfkeli aile üyeleriyle karşı karşıya kalıyor.

Görüntülerde, çizgili bir üst giyen ve sürekli mahremiyetini korumaya çalışan kadın, yatak üzerinde sinmiş halde görülüyor. Bu sırada koca, kendini savunmaya ve giyinmeye çalışırken aile üyeleri tarafından tekme ve yumruklarla saldırıya uğruyor.

Kargaşa sırasında, aileden bir erkek yatağa atlayarak kocayı göğsünden tekmeliyor, ardından başka bir aile üyesi de saldırıya katılıyor. Aile üyesi bir kadın, metresin üstünü çekiştirirken, sarı kıyafetli yaşlı bir kadın ona bağırıyor ve sonunda kadının kıyafetini çıkararak onu kalabalığın önünde çıplak bırakıyor.

Nisan 2023'te Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan bu görüntüler kısa sürede viral oldu ve 400 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Olay, sadakatsizlik durumlarında bazı kültürlerde hala görülen geleneksel aile müdahalesini ve toplumsal yargı mekanizmalarını göstermesi bakımından dikkat çekti. Uzmanlar, bu tür olaylarda şiddetin çözüm olmadığını ve hukuki yolların tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Aldatırken yakalanan koca, eşinin ailesi tarafından linç edildi

Aldatırken yakalanan koca, eşinin ailesi tarafından linç edildi
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

ben merak ediyorum; dini olmayanlar neden kıskanır ki birbirini. zaten tesadüfen oluştuk ölüp yok olucaz demiyorlar mı. e öyleyse hayvan gibi çiftleşin gitsin. haaa ama hayvanlar bile kıskanır dişisini di mi? kıskanmayanlar noluyor öyleyse

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Cinlilerde cok nadir bole seyler... Gerdege bile arkadaslari ile giriyorlar...

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