Aldatan kocasını kafede bastı, ortalık savaş alanına döndü
İstanbul Bağcılar'da 40 yaşındaki evli bir adamın, 20 yaşlarında bir genç kızla kafede oturduğu sırada eşi ve kayınbiraderi mekanı bastı. Aldatılan kadın genç kıza, kayınbirader de eniştesine saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken kafe savaş alanına döndü.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde iddiaya göre, 40 yaşındaki evli bir adam, 20 yaşlarında genç bir kızla kafede oturduğu sırada eşi ve kayınbiraderi tarafından yakalandı. Aldatma krizi sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü.
KAFE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Olay, Mahmutbey Mahallesi'nde yer alan bir kafede meydana geldi. Eşinin kendisini aldattığını yakalayan kadın, öfkesine hakim olamayarak genç kıza saldırdı. Yanında gelen erkek kardeşi ise eniştesine yumruk ve tekmelerle müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında kafe adeta savaş alanına dönerken, diğer müşteriler müdahale etmekte güçlük çekti.
O ANLAR KAMERADA
Kafede bulunan bir müşteri, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde taraflar arasında uzun süre süren yumruklu kavga, bağrışmalar ve kafenin karışması yer aldı.