Aldatan kocasını kafede bastı, ortalık savaş alanına döndü

Aldatan kocasını kafede bastı, ortalık savaş alanına döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aldatan kocasını kafede bastı, ortalık savaş alanına döndü
Haber Videosu

İstanbul Bağcılar'da 40 yaşındaki evli bir adamın, 20 yaşlarında bir genç kızla kafede oturduğu sırada eşi ve kayınbiraderi mekanı bastı. Aldatılan kadın genç kıza, kayınbirader de eniştesine saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken kafe savaş alanına döndü.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde iddiaya göre, 40 yaşındaki evli bir adam, 20 yaşlarında genç bir kızla kafede oturduğu sırada eşi ve kayınbiraderi tarafından yakalandı. Aldatma krizi sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü.

KAFE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay, Mahmutbey Mahallesi'nde yer alan bir kafede meydana geldi. Eşinin kendisini aldattığını yakalayan kadın, öfkesine hakim olamayarak genç kıza saldırdı. Yanında gelen erkek kardeşi ise eniştesine yumruk ve tekmelerle müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında kafe adeta savaş alanına dönerken, diğer müşteriler müdahale etmekte güçlük çekti.

O ANLAR KAMERADA

Kafede bulunan bir müşteri, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde taraflar arasında uzun süre süren yumruklu kavga, bağrışmalar ve kafenin karışması yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Cemal Enginyurt, gurbetçi vatandaşın o sözlerine kayıtsız kalamadı

Cemal Enginyurt, gurbetçi vatandaşın o sözlerine kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Yaz kızım; 50 kilo çimento, 200 kilo kum.. Aaaa Necla sen mi geldin!

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUyanık:

irezil

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayıltan mesai! Zincir markette bir kasiyer fenalaşarak yere yığıldı

Bayıltan mesai! Yorgunluktan yere yığıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.