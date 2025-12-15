Haberler

Avustralya başbakanından Netanyahu'ya: "Dünya, iki devletli çözümü ilerlemenin yolu olarak görüyor"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Bondi Plajı saldırısını 'Filistin devletinin tanınması' ile ilişkilendirmesine yanıt vererek iki olay arasında bağlantı görmediğini ifade etti. Albanese, dünya genelinde iki devletli çözümün kabul gördüğünü vurguladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Bondi Plajı saldırısını "Filistin devletinin tanınması" ile ilişkilendirmesine cevap vererek, iki olay arasında bağlantı görmediğini söyledi ve "Dünya genelinde ezici üstünlük, Orta Doğu'da iki devletli çözümü ilerlemenin yolu olarak görüyor" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Sydney şehrindeki Bondi Plajı'nda dün düzenlenen silahlı saldırıyı "Avustralya hükümetinin bu yılın başında Filistin devletini tanıması" ile ilişkilendirmesine cevap gecikmedi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese gazetecilere yaptığı açıklamada, iki olay arasında bağlantı görmediğini söyledi. Avustralya Başbakanı Albanese, "Dünya genelinde ezici üstünlük, Orta Doğu'da iki devletli çözümü ilerlemenin yolu olarak görüyor" dedi.

Albanese, başbakanlık dönemindeki rolünün "ülkede birlikteliği sağlamak" olduğunu, teröristlerin amacının ise "Avustralyalıları Avustralyalılara karşı provoke etmek" olduğunu belirtti.

Bondi Plajı'ndaki saldırı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'deki Bondi Plajı'nda dün silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganların kimliği 50 yaşındaki Sajid Akram ve 24 yaşındaki oğlu Naveed Akram olarak açıklanmıştı. Sajid Akram, olay yerinde öldürülmüştü. Avustralyalı yetkililer, saldırganların aracında DEAŞ bayrağı bulunduğunu bildirmişti. - SİDNEY

