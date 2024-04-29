Alaşehir Devlet Hastanesi'nde Görevli Hemşire Göğüs Kanseri Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Alaşehir Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 48 yaşındaki Esra Yıldız Keşkekoğlu bir süredir tedavi gördüğü göğüs kanseri nedeniyle yaşamını kaybetti.

Alaşehir Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan ve sağlık camiası tarafından da çok sevilen Esra Yıldız Keşkekoğlu (48) yakalandığı göğüs kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Alaşehir Devlet Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Yahya Keşkekoğlu ile evli olan Esra hemşirenin vefatı herkesi üzüntüye boğdu.

Hemşire Esra Yıldız Keşkekoğlu'nun cenazesi Sarıgöl Dış Kahveler Hüseyin Gümüşlü Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıgöl Mezarlığında toprağa verildi. - MANİSA