Alaşehir'deki gıda zehirlenmesinde 2 kişinin tedavisi sürüyor - Haberler

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün seyyar satıcıdan tavuklu pilav yedikten sonra fenalaşan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişiden 5'i dün taburcu edilirken hastanede normal servise çıkarılan bir çiftin tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Alaşehir merkezde seyyar satıcıdan gün içerisinde farklı zamanlarda tavuklu pilav yiyen 7 kişi bir süre sonra kusma ve bulantı şikayetiyle Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaneye gelen Furkan Ç. (19), Süleyman Kaya (52), Fatma Kaya (48), Ayfer A. (47), Gamze G. (24), Halil G. (26) ve Barış K. (25) hemen gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan 5 kişi taburcu edilirken, Süleyman Kaya ve eşi Fatma Kaya bugün normal servise alınarak tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Kaya çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusu devam eden seyyar satıcı L.C.'nin ise ifadesinde, "Her zamanki gibi normal satışımı yaptım. Neden oldu bilemiyorum" dediği öğrenildi. L.C.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa