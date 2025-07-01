Alaşehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Kişi Tutuklandı

Alaşehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Kişi Tutuklandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.Ö. ve S.S. isimli şahıslar yakalanarak tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen iki kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Barış Mahallesi'nde Sokak Satıcısı (Torbacı) olarak bilinen şahıslara yönelik bir operasyon düzenledi. Elde edilen istihbarat doğrultusunda hedef şahıslara ait 3 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 18 parça halinde satışa hazır vaziyette A4/Peçete olarak bilinen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.Ö. (39) ve S.S. (17) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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