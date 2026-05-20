Alaşehir'de 21 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 21 kök kenevir bitkisi ve esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Soğuksu Mahallesi'nde uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen G.G. (41) isimli şahıs takibe alındı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 21 kök kenevir bitkisi ile 5,29 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

