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Alaşehir'de Kaybolan Genç Kadın Cinayetinde Şüpheli Tutuklandı

Alaşehir'de Kaybolan Genç Kadın Cinayetinde Şüpheli Tutuklandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaybolduktan sonra Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alanda gömülü bulunan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cinayetiyle ilgili 36 yaşındaki A.U. tutuklandı. A.U., polis sorgusunda cinayeti itiraf etti.

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MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaybolduktan sonra Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alana gömülü olarak bulunan 21 yaşındaki Pelin Karaca'yı öldüren şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül'de kaybolan 21 yaşındaki Pelin Karaca için ailenin aramaları sonuç vermeyince 26 Eylül günü polise haber verildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde Pelin Karaca'nın son görüştüğü A.U.'yu takibe aldı. A.U. polis sorgusunda cinayeti itiraf ederek Karaca'nın cansız bedenini Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Göleti çevresinde bulunan ormanlık alana gömdüğünü anlattı. Bölgede yapılan araştırmalarda Karaca'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Karaca'nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülürken cinayeti itiraf eden A.U. mahkemeye çıkarıldı. A.U. mahkemedeki ifadesinde "Pelin ile gezmeye gitmiştik. Arabanın önündeydi. Araba hareket edince Pelin altında kaldı. Öldüğünü anlayınca korktum, gömdüm" dediği öğrenildi. Evli ve çocuk sahibi olduğu öğrenilen A.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KESKİN - 3.Sayfa

3-sayfa

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