Alaşehir'de eğlence merkezinde kavga: 1 ölü, 3 yaralı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde bir eğlence merkezinde alacak meselesinden çıktığı ileri sürülen kavgada Erkan Ildız (40) hayatını kaybettii, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Yenimahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Merkez işletmecisi Erkan Ildız ile iddiaya göre, aralarında alacak meselesinden husumet bulunan içki satışı yapılan büfe işleten S.T. ve çiftçi M.E.D., arasında tartışma çıktı. Tartışmaya işletme çalışanları da dahil oldu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tüfeklerin kullanıldığı kavgada, vücuduna saçmalar isabet eden Erkan Ildız, olay yerinde hayatını kaybederken, S.T. sağ bacağından, garson İ.Ö. karnından, M.E.D. ise kolundan yaralandı. Ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.Ö., ilk tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne, S.T. ise Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.