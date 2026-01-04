Haberler

Baba ile oğlu aynı kaderi paylaştı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 66 yaşındaki baba Fahri Namber, pazara giderken bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. 22 gün sonra oğul Kadir Namber de otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, mahallede büyük bir yasa neden oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde baba ile oğul, 22 gün arayla iki ayrı trafik kazasında hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan iki ayrı trafik kazası yürekleri dağladı. Pazara giderken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden babanın ardından, 22 gün sonra bu kez oğlu yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 13 Aralık tarihinde pazara gitmek için evinden çıkan 66 yaşındaki Fahri Namber, Alaşehir'e bağlı Kemaliye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir kamyonun çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti. Acı olayın üzerinden 22 gün geçtikten sonra bu kez oğlu Kadir Namber de otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 24.00 sıralarında Alaşehir-Salihli kara yolu Erenköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alaşehir'den Salihli yönüne seyir halinde olan O.K. (47) yönetimindeki 20 RK 250 plakalı otomobil, yolun karşısına kontrolsüz şekilde geçmeye çalışan 27 yaşındaki Kadir Namber'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kadir Namber, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Kadir Namber'in cenazesi morga kaldırıldı. Araç sürücüsü O.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Baba ve oğlun kısa arayla hayatlarını kaybetmesi, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
