Haberler

Alaplı'da İHA Panigi: Liman Geçici Kapatıldı

Alaplı'da İHA Panigi: Liman Geçici Kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alaplı Limanı açıklarında balıkçılar tarafından fark edilen İHA, kısa süreli paniğe yol açtı. Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilirken limana giriş-çıkışlar durduruldu. İHA, sürüklenmesinin ardından kontrollü şekilde imha edildi ve yasak kaldırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, balıkçılar tarafından liman bölgesinde fark edilen İHA, kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Alaplı Limanı açıklarında bir İHA fark edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından güvenlik önlemleri alınırken, tedbir amacıyla limana giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. İHA'nın bir süre sonra dalgaların etkisiyle Karadeniz Ereğli açıklarına doğru sürüklendiği öğrenildi. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, İHA'yı kontrollü şekilde imha etti. İmha işleminin ardından ekipler tarafından bölgede tarama çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Alaplı Limanı'ndaki giriş ve çıkış yasağı kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
KKTC'nin Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

Girne açıklarında can pazarı! 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4'üncüye bulamadı

Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi
Burak Özçivit’in kız kardeşi evlendi! Ünlü oyuncu düğüne katılmadı

Kardeşini en mutlu gününde yalnız bıraktı
Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan gemi Samsun'da karaya oturdu

Karadeniz’de dron saldırısına uğrayan gemi Samsun’da karaya oturdu
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yolcuların kurtarılması için tüm imkanlar seferber edildi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm imkanlar seferber edildi
2 gündür kayıp olan genç adamın cansız bedeni bulundu

2 gün önce kayboldu, baraj gölünde cansız bedeni bulundu
HÜRJET Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi

HÜRJET Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor

İndirim sevinci kısa sürdü! 1 Eylül’de dev zam geliyor