Alaplı'da sağanak ulaşımı felç etti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Zonguldak-İstanbul kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran yağış sonrası, özellikle duble yol köprü güzergahında su birikintileri oluştu. Yolda ilerlemekte zorlanan sürücüler nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, bazı araçlar suyla kaplanan bölgede mahsur kaldı.

Sağanak yağışın etkisiyle Alaplı-Akçakoca istikametindeki kara yolunun bazı bölümleri kısa sürede sular altında kaldı. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Alaplı İtfaiye ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alarak su tahliye çalışması başlattı. Ekiplerin, yolun yeniden güvenli şekilde ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı