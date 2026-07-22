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Alaplı'da 'pat-pat' kazası: 2 yaralı

Alaplı'da 'pat-pat' kazası: 2 yaralı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tarım aracı 'pat-pat'ın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken jandarma inceleme başlattı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 'pat-pat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde 2 kişi yaralandı

Kaza, Alaplı ilçesi Yığılca mevkii Doğancılar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat .B., ile Ayten B., 'pat-pat' olarak tabir edilen tarım aracıyla seyir halindeyken aracın kontrolünü kaybetti. Tarım aracının yolun sağına devrilmesi neticesinde 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kdz Ereğli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili Jandarma inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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