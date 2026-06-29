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Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki M.A.'ya otomobil çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Telgraf Caddesi'nde, Gençlik Sitesi önünde meydana geldi. E.M. yönetimindeki 67 AN 532 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki M.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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