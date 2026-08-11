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Alaplı'da İki Firari Hükümlü Yakalandı

Alaplı'da İki Firari Hükümlü Yakalandı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü operasyonla yakaladı. Toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıslar, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ilçe jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Alaplı ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, "yağma ve hırsızlık" suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. saklandığı adreste yakalandı. Jandarma ekiplerinin çalışmasında ayrıca, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. de yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 hükümlü, Beycuma Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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