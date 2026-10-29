Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Alaplı'da iddiaya göre tekel bayisine giren şüpheli sanayide hareketsiz bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alaplı'da iddiaya göre tekel bayisine giren şüpheli sanayide hareketsiz bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alaplı'da bir tekel bayisinin camını kırarak içeri girdiği ve alkollü içecek aldığı iddia edilen şüpheli, sanayi sitesinde yerde hareketsiz halde bulundu. Polis, şüpheliyi Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde gece saatlerinde bir tekel bayisinin camını kırarak içeri girdiği ve iş yerinden çeşitli ürünler aldığı iddia edilen şüpheli, sanayi sitesi içerisinde yerde hareketsiz halde yatarken bulundu.

Olay, gece saatlerinde Alaplı ilçesi Sanayi Yolu Altı mevkisinde bulunan bir mini market ve tekel bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ş. isimli şahıs, iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Şüphelinin marketten çeşitli tekel ürünleri ile bir miktar alkollü içecek aldığı öne sürüldü. Olayın ardından bölgeden uzaklaşan İ.Ş., sanayi sitesi içerisinde sızmış halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Tatile gidiyoruz' diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu

"Tatile gidiyoruz" diyen çiftin aracından çıkan para dudak uçuklattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu

70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu
Soma'da alacakları için yürüyen madencilere 29 Ekim'de müdahale! Yürüyüş durduruldu

İstiklal Marşı'yla yola çıkan madencilerin yürüyüşüne müdahale
Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı

Dananın kuyruğu bugün kopacak
Nevzat Aydın'a kan donduran tehdit! Oğlunu öldürmekle tehdit edip para istediler

Nevzat Aydın'a korkunç tehdit! Hemen polise koştu
Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar

Yer Konya! Bu yıl da aynısı oldu
Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü

Bu kareyi kimse beklemiyordu!
Yunanistan’a kaçacaktı! Cinayet şüphelisi otelde yakalandı

Son gecesini otelde geçirecekti, sonuç beklediği gibi olmadı