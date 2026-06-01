Alanya Kalesi açıklarında denizde ölü keçi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tarihi Alanya Kalesi açıklarında denizde ölü bir keçi bulundu. O anlar bölgede balık avlayan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Alanya Kalesi açıklarında meydana geldi. Alanya kalesi çevresindeki doğal alanda gezen keçilerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. O sırada bölgede teknesiyle balık avlayan bir vatandaş, deniz yüzeyinde hareketsiz halde duran keçiyi fark etti. Duruma şaşıran vatandaş, gördüğü manzarayı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, deniz üzerinde sürüklenen ölü keçinin bir süre su yüzeyinde kaldığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı