Alanya'da yıkım sırasında bina çöktü Bina duvarı kepçeyi taşıyan tırın üzerine yıkıldı Ortalık toz buluyla kaplandı kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı Antalya'nın Alanya İlçesinde kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı yapılan binada çökme meydana geldi.

Alanya'da yıkım sırasında bina çöktü

Bina duvarı kepçeyi taşıyan tırın üzerine yıkıldı

Ortalık toz buluyla kaplandı kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya İlçesinde kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı yapılan binada çökme meydana geldi. Binanın ön duvarları kepçeyi getiren tırın üstüne yıkılırken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Olay Alanya İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Metro Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm çerçevesinde boşaltılan 4 katlı binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Yıkıma yeni başlandığı sırada kepçe operatörü daha dördüncü kolonu yıktığı sırada gerçekleşti. Bina aniden olduğu yere çökerken, inşaat firması yetkililerinin aldığı önlem sayesinde yaralan ve can kaybı olmadı. Çöken binadan kopan parçalar kepçeyi getiren tırın üstüne devrilmesi sonucu tırın dorse kısmında maddi zarar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri ise binada kimsenin olup olmadığını öğrenmek için kontrol yaptı. Çevre binalarda ise iş yerleri toz içinde kaldı. İtfaiye ekipleri tozla kaplanan iş yerinin önünü ve caddeyi su ile temizledi.

Tır operatörü Ömer Kaya ise olayı şöyle anlatırken "Biz Ankara'dan yıkım için geldik. Mevcut binada yıkım yaparken, daha dördüncü kolunu koparmıştım bina bir anda olduğu yere çöktü. Normalde bu tür binalarda 7 ya da 8 kolunun kopartılması sonucu bina yıkılırdı. Bina çök çürükmüş. Eğer bu bina kentsel dönüşüme girmese imiş 2 yıla kendiliğinden içinde insanlar varken çökermiş. Eski binaların mutlaka kentsel dönüşüme girmesi gerektiği bu binadan belli" ifadelerini kullandı.