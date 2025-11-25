Alanya'da Yetkisiz Sağlık Hizmeti Veren İşletmeye Operasyon

Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yetkisiz sağlık hizmeti verdiği belirlenen bir işletmeye operasyon düzenledi.

Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa hareket ettiği operasyonda Şekerhane Mahallesi'nde yetkisiz hizmet verdiği belirlenen bir işletmeye çilingir yardımı ile girildi. "Merdiven altı" olarak tabir edilen ruhsatsız işletmede yapılan aramalarda, tıbbi uygulamalarda kullanıldığı değerlendirilen ve suç unsuru taşıyan çok sayıda tıbbi malzeme ve cihazlara el konuldu. Ele geçirilen malzemeler tutanak altına alınırken, işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca işletme ekipler tarafından mühürlenerek faaliyeti sonlandırıldı.

Ruhsatsız olan tüm işletmeler için mücadele edeceklerinin altını çizen Alanya İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Bahadır Sönmez, "Alanya'da ruhsatsız güzellik salonu, doktor muayenehanesi ve diş tedavisi veren merkez kalmayana kadar gereğini yapacağız" dedi. - ANTALYA