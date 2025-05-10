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Alanya'da Yabancı Turistlerin Akrobatik Araç Gezintisi Tepki Çekti

Alanya'da Yabancı Turistlerin Akrobatik Araç Gezintisi Tepki Çekti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, üstü açık bir araçla gezinen yabancı turistlerin tehlikeli akrobatik hareketleri cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, trafiği tehlikeye atan davranışları ile dikkat çekti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde üstü açık araçla gezintiye çıkan bir grup yabancı Turist, yaptıkları akrobatik haraketlerle hem kendi canların hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Alanya'nın en işlek caddelerinden biri olan Ahmet Tokuş Caddesi'nde yaşandı. Üstü açık cipte yolculuk yapan yabancı uyruklu bir turist güvenlik kurallarını hiçe sayarak araç üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Turistin etrafındakilere aldırış etmeden eğlendiği görüldü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüyü çeken vatandaş, "Avrupa'dan gelmişler ama yaptıkları işe bak" diyerek tepkisini dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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