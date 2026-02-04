Haberler

Alanya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Alanya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheliye ait ruhsatsız tabanca, mühimmat ve 310,47 gram kubar esrar ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheliye ait tabanca, mühimmat ve esrar ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Alanya ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bir şüpheli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 9 adet 9 mm tabanca fişeği, 8 adet 7.65 mm tabanca fişeği ile 310,47 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi

Epstein dosyasında ortaya çıkan detay bir ülkeyi alarma geçirdi
Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor

Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor
Altay Bayındır Beşiktaş yolcusu

Fener'in ezeli rakibine gidiyor
Köylüler tesadüfen keşfetti! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor

Tesadüfen keşfedildi! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi

Epstein dosyasında ortaya çıkan detay bir ülkeyi alarma geçirdi
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı

7 aylık hamile eşe kıskançlık kurşunu! Kaçışı kısa sürdü