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Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Alanya’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 700 gram esrar ele geçirildi.

Alanya'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 700 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında Mahmutlar Mahallesi'nde belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada satışa hazır halde toplam 700 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda H.B. (22) ve H.Y. (44) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, Alanya Adliyesi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

Şüpheliler, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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