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Alanya'da Turist Fenalaştı, Hastanede Hayatını Kaybetti

Alanya'da Turist Fenalaştı, Hastanede Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesindeki otelde tatil yapan Litvanya uyruklu Robert İlkevic, lobide fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin lobisinde fenalaşan Litvanya uyruklu turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde konaklayan Litvanya vatandaşı Robert İlkevic (43) lobide koltukta uzandığı sırada aniden fenalaştı. Solunumu duran turist, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen İlkevic kurtarılamadı. Olayla ilgili Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nca tahkikat başlatılırken, cenazenin ön otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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