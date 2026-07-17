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Alanya'da iki tır çarpıştı: D-400'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Alanya'da iki tır çarpıştı: D-400'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 karayolunda iki tırın karıştığı kazada bir sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 Karayolu'nda iki tırın karıştığı trafik kazasında 1 sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksarken, yolda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Alanya'nın Türkler Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya istikametinden Antalya yönüne doğru seyir halinde olan İ.A. (27) idaresindeki 33 EFC 26 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen M.E.G. (36) yönetimindeki 33 EFC 24 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 33 EFC 26 plakalı tırın sürücüsü İ.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle D-400 Karayolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, özellikle Antalya istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafikte yaşanan yoğunluk ve kilometrelerce uzayan araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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