Alanya'da Takla Atan Otomobil Hurdaya Döndü: 2 Yaralı

Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, araç ise hurdaya döndü.

Kaza, dün gece saatlerinde Alanya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mersin istikametinden Antalya istikametine seyir halinde olan F.N.(32)'nin kullandığı 07 NGJ 70 plakalı Nissan marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.D.ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada otomobil sürücüsünün 1.85 promil alkollü olduğu, aralanan kişilerin ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kazada hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.