Alanya'da yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde sobadan çıktığı değerlendirilen yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, gece saatlerinde Alanya ilçesi Güzelbağ Mahallesi'nde bir evde çıktı. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Özen (71) isimli vatandaşa ait müstakil evde, sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını söndürme çalışmaları devam ederken, evde bulunan Ramazan Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA