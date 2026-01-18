Haberler

Alanya'da yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Alanya'da yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, sobadan çıktığı değerlendirilen yangında 71 yaşındaki Ramazan Özen hayatını kaybetti. Yangın, çevre sakinlerinin ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sobadan çıktığı değerlendirilen yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, gece saatlerinde Alanya ilçesi Güzelbağ Mahallesi'nde bir evde çıktı. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Özen (71) isimli vatandaşa ait müstakil evde, sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını söndürme çalışmaları devam ederken, evde bulunan Ramazan Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü

ABD'den intikam saldırısı! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
50 kişinin partilediği daire çöktü! Onlarca kişi yaralandı

Büyük facia! Partiye onlarca kişi katılınca dairenin zemini çöktü
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında

Çöpte bebek cesedi! İncelemede ortaya çıkan detay şoke etti
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı