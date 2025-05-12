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Alanya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Tutuklama

Alanya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Tutuklama
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Antalya'nın Alanya ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Alanya'da tartışma kanlı bitti: 3'ü tutuklama

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesi gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışmada silah patlamıştı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, şüpheli 5 kişi adliyeye sevk edilmişti. 5 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, bugün gece 00: 30 sıralarında Alanya'nın Çıplaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere aralarında husumet bulunun 2 grup tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından şüpheli A.Ababası M.A'nın bulunduğu eve gitti. Evden av tüfeğini alarak olay yerine babası birlikte gelen A.A, tartışmanın büyümesinin ardından yanında getirdiği tüfek ile Harun Köleoğlu'naateş etti. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Harun Köleoğlu hastaneye sevk edildi. Köleoğlu, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden A.A, M.A ve E.K, mahkeme kararı ile tutuklanıp ceza evine gönderildi. M.T ve M.Ç ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - 3.Sayfa
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