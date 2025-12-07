Haberler

Alanya'da sağanak yağış trafiği felç etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yollar su birikintileriyle dolarken, bir araç yoğun yağış nedeniyle mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, bugün öğleden sonra şiddetini artırarak yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodla uyardığı Alanya'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur bugün itibariyle devam etti. Şehir merkezinde yer yer aşır yağıştan dolayı yollarda su birikintisi oluşurken bazı yerlerde ise yağıştan dolayı rögar kapakları taştı. D-400 karayolu Keykubat Caddesi üzerindeki alt geçitte bir araç yoğun yağış nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücüyü güvenli şekilde çıkararak aracı bulunduğu yerden kaldırdı. Mahsur kalan araca yardım için bölgeye yönlendirilen çekici ise ilerlediği sırada aşırı yağıştan etkilenerek yine alt geçitte mahsur kaldı.

Öte yandan polis ekipleri, yağışın etkisini sürdürmesi nedeniyle trafikte olumsuzluk yaşanmaması için bölgede kontrollü geçiş sağlıyor. - ANTALYA

