Sağanak sonrası evinde mahsur kalan kadını ekipler kurtardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına yol açtı. Ekipler, evinde mahsur kalan yabancı uyruklu kadını kurtardı. Kadın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, ilçe genelinde su baskınlarına neden olurken, evinde mahsur kalan yabancı uyruklu kadın ekipler tarafından kurtarıldı.

Dün akşam yağışın etkili olduğu Alanya'da, Kızlarpınarı Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu kadın, dairesinin giriş kısmının suyla dolması üzerine evinde mahsur kaldı. Gece yarısı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen kadının bulunduğu bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, mahsur kalan kadını bulunduğu daireden çıkararak güvenli bölgeye aldı. Kurtarıldıktan sonra ekiplere İngilizce teşekkür eden kadın, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Binanın girişini kaplayan su ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Öte yandan evden kurtarılan kadın dışarıda bekleyen arkadaşına sarıldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
