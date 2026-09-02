Haberler

Alanya'da safari denetimi: 5 araca 233 bin TL ceza

Alanya'da safari denetimi: 5 araca 233 bin TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya’nın Alanya ilçesinde safari araçlarına yönelik denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 5 araca toplam 233 bin TL idari ceza uygulandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari araçlarına yönelik denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 5 araca toplam 233 bin TL idari ceza uygulandı.

Alanya İlçesi Kestel Mahallesi Sigorta Caddesi üzerinde safari araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde toplam 23 safari aracı denetlendi. Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 araç için toplam 233 bin TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek

Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçim için mahkeme kararını verdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! Bunu yapan memurlar yandı

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Belçika'da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası

Türk babayı polisler çocuklarının gözü önünde katletti
Sultanbeyli'de korsan taksi kavgasında 2 taksici bıçaklandı

Kardeşleriyle birlikte katliama girişti! Çok sayıda gözaltı var
Vatandaşın önüne koyacaklardı! Gaziantep'te mide bulandıran manzara

Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara
Cemal Enginyurt'un danışmandan skandal itiraflar: Gece yarısı 'burs' transferleri, fuhuş kayıtlı isimler ve daha neler neler

Enginyurt'un başı büyük dertte! Danışmanın itirafları hayli vahim
Londra metrosunda dehşet gecesi! Saldırı ölümle sonuçlandı

Metroda saldırıya uğradı! Günler sonra hastaneden acı haber geldi