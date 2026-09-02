Alanya'da safari denetimi: 5 araca 233 bin TL ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari araçlarına yönelik denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 5 araca toplam 233 bin TL idari ceza uygulandı.

Alanya İlçesi Kestel Mahallesi Sigorta Caddesi üzerinde safari araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde toplam 23 safari aracı denetlendi. Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 araç için toplam 233 bin TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı