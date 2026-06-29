Haberler

Alanya'daki pompalı tüfekli cinayette 2 tutuklama, 1 şüpheliye adli kontrol

Alanya'daki pompalı tüfekli cinayette 2 tutuklama, 1 şüpheliye adli kontrol
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurularak öldürülen Mehmet Karadaş'ın katil zanlısı ve yardım eden bir kişi tutuklandı, bir şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybeden 40 yaşındaki adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Z.A. ile Mehmet Karadaş (40) cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.A., yanındaki pompalı tüfekle Mehmet Karadaş'a ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Karadaş kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli Z.A. olay yerine gelen İ.Ö. ve Ş.S. ile birlikte otomobile binerek kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Karadaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Z.A. ile birlikte İ.Ö. ve Ş.S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden Mehmet Karadaş'ı pompalı tüfekle vuran Z.A. ve olayda ona yardım ettiği belirtilen İ.Ö., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Ş.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi

ABD'den 500 milyon dolarlık ihale! Listede Türkiye de var
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Eski Kızılay başkanının kızının cezaevine girdiği ortaya çıktı
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda

Serbest kalmasının ardından Erdoğan'la ilgili açıklaması bomba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Özcan'a cinsel saldırı suçundan tahliye

Belediye çalışanına cinsel saldırı iddiası! Tanju Özcan hakkında karar
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor

40 yıldır Mekke'de mahsur! Yaşlı adam Türkiye'ye çağrıda bulundu
Fenerbahçe'den 90 milyon Euro'luk operasyon

F.Bahçe'den 90 milyonluk operasyon!
AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş aniden fenalaştı, Özlem Çerçioğlu bir an olsun yanında ayrılmadı

Törende korku dolu anlar! AK Parti Milletvekili aniden fenalaştı
Validen kumar çıkışı: Eşime bile mesaj geliyor

Validen bomba kumar çıkışı! Ailesinden örnek verdi
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Sözleri tepki çeken komedyen Deniz Göktaş için harekete geçildi