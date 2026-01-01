Alanya'da görevli polislerin üzerine motosiklet sürdüler, kayıta aldıkları görüntüleri sosyal medyada paylaştılar

Alanya'da kırmızı ışıkta bekleyen motosikletli grup, yeşil ışık yandıktan sonra yol uygulamasında görevli polislerin üzerine motosiklet sürdü. 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Alanya'nın Avsallar Mahallesi İncekum D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen motosikletli bir grubun, ileride yol çevirmesi yapan polis ekiplerini görmelerine rağmen yeşil ışık yandıktan sonra M.A. (23) ve D.U. (19) isimli şahıslar uygulama noktasında görevli polis memurlarının üzerine motosiklet sürdü. Jandarma ekipleri şüphelilerin, görevli personele hakaret içerikli sözler sarf ettikleri, bu anları kayıt altına aldıkları ve görüntüleri kendi sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını belirledi. Olayın ardından harekete geçen İncekum jandarma ekipleri, şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA