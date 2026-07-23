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Alanya'da piknik tesisinde ölü bulundu

Alanya'da piknik tesisinde ölü bulundu
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Antalya Alanya'da bir piknik tesisinde çalışan 52 yaşındaki Çetin Doğan, iş arkadaşları tarafından çardakta hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri öldüğünü belirlerken, adli tabip ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığını açıkladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir piknik tesisinde çalışan 52 yaşındaki adam, iş arkadaşları tarafından çardakta ölü bulundu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'nde bulunan Göl Piknik isimli işletmede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletmede çalışanlar, mesai arkadaşı Çetin Doğan'ı (52) tesis içerisindeki çardakta hareketsiz şekilde yatarken gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çetin Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde, Doğan'ın bilinen bir rahatsızlığının olup olmadığı tespit edilemedi.

Olay yerine gelen adli tabibin yaptığı ilk değerlendirmede, Doğan'ın ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığı belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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