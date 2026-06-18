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Alanya'da park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Alanya'da park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kamyonetin sürücü bölümünde maddi hasar oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Dinek Mahallesi Eski Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan bir kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kamyonetten yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın büyümeden söndürülürken, kamyonetin sürücü bölümünde maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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