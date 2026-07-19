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Alanya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Alanya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 Karayolu'nda bir otomobilin çarptığı Yaşar Gören (54) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza saat 22.00 sıralarında Türkler Mahallesi'nde meydana gelirken, jandarma ve polis ekipleri bölgede trafik kontrollü sağladı. Adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, D-400 Karayolu'nda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Alanya'nın Türkler Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzzettin Y. (60) idaresindeki 07 NBA 15 plakalı otomobil, karayolunda karşıya geçmeye çalışan Yaşar Gören'e (54) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Yaşar Gören, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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