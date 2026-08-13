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Alanya'da Asansör Kazasıyla Yaşamını Yitiren Genç Teknik Personel

Alanya'da Asansör Kazasıyla Yaşamını Yitiren Genç Teknik Personel
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde teknik personel olarak çalışan 24 yaşındaki Abdullah Çıtak, arızalı asansörü kontrol ederken asansör ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı. Yaklaşık 40 gündür hastanede tedavi gören genç adam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çıtak'ın yaklaşık 8 ay önce evlendiği öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde teknik personel olarak çalışan 24 yaşındaki genç, arızalı asansörü kontrol ettiği sırada asansör ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı. Yaklaşık 40 gündür hastanede tedavi gören genç adam, yaşamını yitirdi.

Olay, 4 Temmuz günü saat 12.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde teknik personel olarak çalışan Abdullah Çıtak, arızalı asansörü kontrol ettiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle asansör ile duvar arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Çıtak, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaklaşık 40 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Abdullah Çıtak'tan acı haber geldi. Genç adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan Abdullah Çıtak'ın yaklaşık 8 ay önce dünya evine girdiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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