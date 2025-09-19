Haberler

Alanya'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Alanya'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Yaylakonak ve Şıhlar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesi Yaylakonak ve Şıhlar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
