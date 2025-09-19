Alanya'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesi Yaylakonak ve Şıhlar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - ANTALYA