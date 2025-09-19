Alanya'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesi Yaylakonak ve Şıhlar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa