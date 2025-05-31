Alanya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Alanya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsüne çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsüne çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz perşembe gecesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki Tosmur ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan K'nın idaresindeki, 07 ET 567 plakalı yolcu otobüsü, Gazipaşa istikametine seyir halindeyken kırmızı ışıkta durduğu esnada arkadan gelen Ümit Karakoyunlu yönetimindeki 07 BRC 752 plakalı motosiklet, otobüsün arka tamponuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ümit Karakoyunlu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karakoyunlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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