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Alanya'da kaza yapan araç binaya asılı kaldı

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Alanya'nın Alanya ilçesinde bir vatandaş kazaya karışan aracını iple binadan aşağıya sarkıttı. Aracı binaya dik şekilde asılı halde gören vatandaşlar hayrete düştü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir vatandaş kazaya karışan aracını iple binadan aşağıya sarkıttı. Aracı binaya dik şekilde asılı halde gören vatandaşlar hayrete düştü.

İlginç olay, Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaş geçtiğimiz gün kaza yaptığı aracını ön tampon bölgesinden yaşadığı binanın çatısından iple astı. Aracı binaya dik şekilde asılı halde gören vatandaşlar hayrete düştü. Sosyal medyada da yayınlanan aracın görüntüsü birçok kullanıcı tarafından 'ilginç bir ceza yöntemi' olarak yorumlandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alanya Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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