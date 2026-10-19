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Alanya'da kamyonet yol kenarındaki otomobile çarptı, kamyonet sürücüsü yaralandı

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Alanya'da kamyonet yol kenarındaki otomobile çarptı, kamyonet sürücüsü yaralandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde dün saat 20.00 sıralarında kamyonet, Yeşilöz Mahallesi D-400 kara yolunda yol kenarındaki hafif ticari otomobile çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; otomobilde kimse yoktu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetin yol kenarındaki hafif ticari otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Alanya'nın Yeşilöz Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, seyir halindeyken yol kenarında bulunan 07 BLY 798 plakalı Fiat marka hafif ticari otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü S.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari otomobilin kaza sırasında içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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