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Alanya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 kilo 340 gram esrar ele geçirildi

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Alanya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 kilo 340 gram esrar ele geçirildi
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Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Alanya'da bir eve düzenlediği operasyonda 3 kilo 340 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince adli işlem başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 3 kilo 340 gram esrar ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 3 kilo 340 gram esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili adli işlem başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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