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Alanya'da 108 litre kaçak alkol ele geçirildi

Alanya'da 108 litre kaçak alkol ele geçirildi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 108 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 108 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Alanya ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen operasyonda, bir işletmede arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 108 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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