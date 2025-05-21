Alanya'da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Alanya'da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonunda 8 tabanca, 13 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Asayiş, JASAT, KOM Takip Timi ve İstihbarat ekiplerinin katılımıyla istihbarat çalışmaları sonucunda Alanya'nın Okurcalar, İncekum, Avsallar, Türkler, Alara, Akdam, Saburlar ve Çakallar mahallelerinde belirlenen adreslere sabah saat 07.00'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 ayrı adrese yapılan baskınlarda 8 adet tabanca, 13 adet av tüfeği, 8 adet tabanca şarjörü, 155 adet tabanca fişeği, 180 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 kişi hakkında ise idari işlem başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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