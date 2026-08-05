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Alanya'da İş Kazası: İşçi Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti

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Antalya’nın Alanya ilçesinde inşaatta çalışan işçi, çatı katından düşerek hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatta çalışan işçi, çatı katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Turhan Deliağa (57), henüz bilinmeyen nedenle çatı katında dengesini kaybederek zemine düştü. İş arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, Turhan Deliağa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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