Haberler

Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 'kasten yaralama' ve 'dolandırıcılık ve hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı İnfaz ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından yürütülen titiz takip sonucunda firari hükümlülerin adresleri ve bulundukları noktalar tespit edildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 'Kasten Yaralama' suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.A. (32), Cumhuriyet Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada yakalandı.

Öte yandan 'Dolandırıcılık ve Hırsızlık' suçlarından hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. (50) ise Payallar Mahallesi'ndeki ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki firari hükümlü, Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alkışlar milli yıldıza! ABD'nin resmen içinden geçti

Destek mesajı yağıyor! ABD'nin içinden geçen biri var
Florida tarihinde bir ilk! 74 yaşında idam edildi

Tarihe geçen infaz! 34 yıl sonra ölüm odasına girdi
Arda Güler: Drama yapmayalım, kötü oynadık ve elendik

Çıkıp cesurca konuştu! Söylediklerine beğeni yağıyor
Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi

Medeniyetin beşiği sıcağa yenik düştü! Markette birbirlerini ezdiler
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi
Venezuela'daki depremde ölü sayısı 235'e yükseldi, Üşümezsoy'dan çarpıcı Türkiye örneği geldi

Ülkede bilanço hayli ağırlaştı, Üşümezsoy'dan Türkiye mesajı geldi
Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü! Gelin ve damat hastaneye kaldırıldı

Düğün savaş alanına döndü! Gelin ve damat hastaneye kaldırıldı