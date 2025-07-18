Alanya'da Hayalet Ağa Takılan Yengeçler Kurtarıldı

Alanya'da Hayalet Ağa Takılan Yengeçler Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize bırakılan hayalet ağa takılan üç yengeç, tekne kaptanı ve turistler tarafından kurtarıldı. Olay, dalış sırasında fark edilen yengeçlerin dikkatlice sudan çıkarılmasıyla gerçekleşti.

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında denize bırakılan hayalet ağa takılan üç yengeç, duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Alanya Kalesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede günübirlik gezi turu düzenleyen tekne kaptanı Turgay Meşe ve beraberindeki turistler, Alanya Kalesi açıklarında dalış yaptıkları sırada üç yengecin ağa takıldığını fark etti. Bunun üzerine harekete geçen Meşe ve turistler, yengeçleri sudan tekneye çıkararak ağları dikkatlice kesti. Kurtarılan yengeçler yeniden denize bırakılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trafikte 'kaynak' yapanlar yandı! Polis tek tek tespit edip, 4 milyon lira ceza kesti

Trafikte bunu yapanlar yandı! Polis tek tek tespit edip ceza kesti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi

Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi! Çile bitiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.