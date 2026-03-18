Alanya'da hapis cezasıyla aranan 2 firari yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından firari hükümlü, Oba Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de 'kasten yaralama' ve 'kasten öldürme' suçlarından 13 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası bulunan H.D.S.'nin yakalanması için çalışma yürüttü. Şüpheli, Mahmutlar Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 2 hükümlü, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.B. ile H.D.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

